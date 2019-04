Vechtjassen ingerekend op pendelbus na de Ronde van Vlaanderen: elkaar te lijf met klapstoelen en door achterdeur naar buiten geslagen Ronny De Coster

08 april 2019

17u57 0 Oudenaarde In een pendelbus die Ronde-supporters van Kluisbergen naar Oudenaarde bracht, raakten enkele mensen onder invloed van alcohol betrokken in een vechtpartij. In de bus ontstond zondag even paniek. De chauffeur zette het voertuig in Berchem aan de kant om mensen te laten uitstappen.

“We stopten aan de brug over de Schelde die Berchem en Kerkhove scheidt”, vertelt een vrouw uit Avelgem, die samen met haar moeder, zoontjes van 6 en 4 jaar oud en een collega met haar man en zoontjes van 6 en 5 jaar uit de bus is gevlucht.

“In een mum van tijd was een gevecht ontstaan, waarbij we enkel nog geroep hoorden en vuistslagen uitgedeeld zagen. We hebben onze kinderen genomen en in de schermutseling zo snel mogelijk van de bus gehaald. In die paar seconden dat onze jongens ver genoeg stonden en dat wij aan het kijken waren of we elkaar en alle truien en jassen mee hadden, zagen onze kinderen hoe een meisje met bloed aan haar hoofd voorbij liep, nadat met klapstoelen op elkaar werd geslagen, hoe iemand door de achterdeuren van de bus naar buiten werd geslagen en hoe enkele zatlappen elkaar te lijf gingen. Het was een vechtpartij waarvan ik dacht dat je ze alleen aantrof bij Engelse voetbalhooligans. Onze jongens waren bang en in shock en huilden”, getuigt de vrouw.

Twee vechtjassen meegenomen

Doordat overal langs het parcours extra agenten waren ingezet, was de politie heel snel ter plaatse. “Bij aankomst van onze manschappen was de situatie al onder controle”, zegt Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen. “Enkele slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en twee betrokkenen zijn voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor. Wat de aanleiding is geweest tot de vechtpartij, maakt deel uit van een onderzoek. We hebben alle betrokkenen geïdentificeerd en zij zullen allemaal nog worden ondervraagd”, zegt Duhamel.