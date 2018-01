Vangrail al jaren in slechte staat VIJFTIGER STERFT NADAT WAGEN UIT DE BOCHT GAAT EN IN SCHELDE BELANDT RONNY DE COSTER LIEKE D'HONDT

30 januari 2018

02u50 0 Oudenaarde De 55-jarige Stephan Desmet uit Oudenaarde is gisterochtend om het leven gekomen nadat hij in Eine, een deelgemeente van Oudenaarde, met zijn wagen uit de bocht ging en in de Schelde belandde. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar slaagden er ondanks reanimatiepogingen niet in het slachtoffer te redden.

Het ongeval gebeurde iets voor acht uur op de Scheldekant tussen Oudenaarde en Eine. De bestuurder reed vanuit Oudenaarde in de richting van Eine, maar het ging fout ter hoogte van de zwaaikom. De bestuurder miste de bocht, ging over de vangrail, belandde in het water en zonk. De duikers van de brandweer slaagden erin het slachtoffer uit zijn auto te bevrijden, maar er kon geen hulp meer baten. Even vreesden de hulpdiensten dat er nog meer slachtoffers in het voertuig zaten, maar dat bleek niet het geval.





Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige zou het ongeval te wijten zijn aan een onvoorzichtigheid van de chauffeur.





Dat de bocht aan de Scheldekant niet zonder gevaar is, blijkt ook uit een eerder ongeval op dezelfde plaats. In december 2012 verloor een bestuurder uit Eine de controle over het stuur van zijn oldtimer. Ook hij ging over de vangrail en belandde in de Schelde. De brandweer kon toen voorkomen dat de auto naar de bodem zonk en slaagde erin de man op tijd te bevrijden. De twee ongevallen roepen vragen op over de verkeersveiligheid aan de Scheldekant, want veel inwoners van Oudenaarde kennen de bocht als een gevaarlijke plaats.





Amper boven wegdek

De vangrail in de scherpe bocht staat er al een hele tijd niet goed bij. Op de plaats van het ongeval was de vangrail zodanig weggezakt dat hij amper boven het wegdek kwam. De vangrail is de bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg, maar in Oudenaarde ligt het beheer ervan in handen van de stad. "De vangrail is eigendom van Waterwegen en Zeekanaal (oude naam De Vlaamse Waterweg, nvdr), maar de stad is verantwoordelijk voor het onderhoud. We zullen dan ook nagaan wat dat onderhoud precies inhoudt en wie de vangrail zou moeten herstellen", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). "Ondertussen heb ik aan onze technische dienst opdracht gegeven om te onderzoeken wat we aan de situatie kunnen doen om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen."





Ondertussen drukken vrienden en kennissen van Stephan hun medeleven uit voor de familie van Stephan. Zij kunnen niet geloven dat hun vriend zo abrupt om het leven kwam.