Vangrail aan Schelde nog altijd niet hersteld ZES WEKEN NA DODELIJK ONGEVAL RONNY DE COSTER

10 maart 2018

02u49 0 Oudenaarde De verzakte vangrail aan de zwaaikom in Eine is nog altijd niet hersteld. Anderhalve maand geleden belandde een automobilist er in de Schelde en stierf. "Dat is de verantwoordelijkheid van de stad", zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

Maandag 29 januari: aan de Scheldekant ter hoogte van de zwaaikom in Eine, waar de straat twee scherpe bochten maakt, raakt een auto van de weg. De wagen belandt in het water en zinkt. De bestuurder verdrinkt. Op de plaats van het ongeval staan vangrails, maar die zijn tot tegen de grond verzakt en daardoor zeker niet meer geschikt. Dat is al jaren zo, want nadat op dezelfde plaats in december 2012 ook al eens een oldtimer de Schelde was ingedoken, hadden noch het stadsbestuur, noch De Vlaamse Waterweg (toen nog Waterwegen en Zeekanaal) zich geroepen gevoeld om de vangrail te herstellen.





Stad verantwoordelijk

Wie is er verantwoordelijk voor de herstelling van die vangrail? Die vraag stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Elisabeth Meuleman (Groen) aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Hij legt de bal in het kamp van de stad.





"Met de stad Oudenaarde is voor deze weg een overeenkomst afgesloten. Daarbij staat de stad in voor volgende onderhouds- en herstellingswerken: kleinere herstellingen wegdek, winterdienst, borstelen, onderhoud vangrails, wegsignalisatie en belijning, riolering, ruimen van de gracht, voorzien in afwatering, opruimen zwerfvuil, onderhoud beplanting, maaien, herstellen en opvullen spoorvorming, onderhouden houtkanten en afwatering van de baan. De stad Oudenaarde is ook verantwoordelijk voor het verkeerstechnisch toezicht. Dit houdt in dat de stad de verkeerssignalisatie en wegmarkering mag wijzigen, alsook veranderingen aan de wegenis mag aanbrengen", zegt Weyts.





Elk helft factuur betalen

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) kondigt aan dat de herstelling van de vangrail voor binnenkort is. "Dit gebeurt in samenspraak met de Vlaamse Waterweg. We betalen elk de helft van de factuur", voorziet De Meulemeester.





Lieven Cnudde (CD&V), Oudenaards schepen van Mobiliteit, kondigt aan dat er aan de Scheldekant ook een snelheidsbeperking komt. In de gemeenteraad had oppositieraadslid Roland Van Heddegem (N-VA) er zich over verbaasd dat het verkeer langs de Scheldekant 70 kilometer per uur mag rijden.





50 kilometer per uur

"Plaatselijk gaan we de snelheidslimiet verlagen: van aan de bocht tot aan de Ankerstraat zal het verkeer nog maximaal 50 kilometer per uur mogen. Met de Vlaamse Waterweg bespreken we ook de plaatsing van nog meer visgraadborden om weggebruikers te waarschuwen voor de scherpe bochten", besluit Cnudde.