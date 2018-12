Vandalen stichten brand en vernielen auto’s in de buurt van jachthaven in Oudenaarde Ronny De Coster

29 december 2018

11u02 0 Oudenaarde Vandalen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag lelijk tekeer gegaan in de buurt van de jachthaven aan de Bergstraat in Oudenaarde. Ze staken een bromfiets in brand, die tegen de gevel van een huis stond. Ook auto’s werden zwaar beschadigd.

Even voor elf uur werden bewoners van de Bergstraat opgeschrikt door lawaai. Bleek dat vandalen een spoor van vernieling hadden getrokken. Met een verkeersbord hebben de daders de voorruit van een geparkeerde wagen vernield.

Op enkele andere auto’s hebben de vandalen een poederbrandblusser leeggespoten.

Brandstichting aan woning

Vermoedelijk dezelfde vernielers sloegen ongeveer anderhalf uur later in de buurt opnieuw toe. Aan de Trekweg Rechteroever bij de passantenhaven staken ze een bromfiets in brand, die tegen de gevel van een woning stond.

De tweewieler is helemaal uitgebrand en ook de gevel an het huis liep zware brandschade op. Een team van de brandweer Oudenaarde snelde ter plaatse om het vuur te blussen. De brandweermannen moesten het getroffen huis ventileren, omdat rook het pand was binnengedrongen. De bewoners waren op dat moment niet thuis.

Voorlopig is van de daders van het nachtelijke vandalisme geen spoor.