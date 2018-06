Vandaag infomarkt over stationsomgeving 13 juni 2018

02u30 0 Oudenaarde De stad wil alle mensen die wonen of werken in de omgeving van het station betrekken bij de opmaak van een masterplan. Daarom organiseert de dienst Ruimtelijke Ordening vanavond een zogenaamde participatiemoment in de Brandwoeker.

Het stadsbestuur van Oudenaarde wil de bestaande stedenbouwkundige plannen voor de ruime stationsomgeving updaten. Het gaat over een gebied van in totaal ongeveer 50 hectaren, centraal gelegen tussen het historische centrum van de stad, de bedrijventerreinen langs de Lindestraat, de N60 en de omliggende woonwijken. "De stationsomgeving is een belangrijk gebied. We willen dan ook graag starten met onderzoeken hoe we die buurt ook in de toekomst alle kansen kunnen blijven geven. In 2011 maakte de NMBS zelf al een plan op. Helaas beslisten ze enkele jaren later om de afgesproken engagementen op de lange baan te schuiven. Als stadsbestuur kunnen en willen wij de buurt echter niet 'on hold' zetten, en daarom nemen we nu zelf het heft in handen", zegt schepen Mathieu De Cock (CD&V). De infomarkt loopt van 16 tot 20 uur. (DCRB)