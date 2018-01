Van Oostvlaamse tot Europese kampioenen bij de Recrean skippers 02u26 0 Foto André Marlier

Het jaar 2017 was opnieuw bijvalrijk tot en met voor de roppe skipping club Recrean skippers, die daarvoor een huldeontvangst kregen aangeboden vanwege het stadsbestuur. Alle kampioenen en EK-medaillewinnaars kregen een blijvend aandenken mee naar huis. En dat ging van de provinciale kampioenen bij de miniemen Alexandra Rogge en Ruben Dubruel tot het meisjesteam dat goud haalde tijdens het EK in Portugal. Dat bestond uit Janne Dewaele,Joyce De Temmerman,Laurence Van Leeuwen en Jana Janssens die de Europese titel haalden voor teams uit Zweden en Denemarken. In 2018 staat het wereldkampioenschap in Shanghai,grootste stad van China, op het programma.





(MAN)