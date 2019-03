Van kleuters in het zwart tot piketten: schoolstaking zal ook in de Vlaamse Ardennen een impact hebben Lieke D'hondt Frank Eeckhout en Ronny De Coster

19 maart 2019

18u14 0 Oudenaarde De staking in het onderwijs zal woensdag ook in de Vlaamse Ardennen te voelen zijn. Uit een rondvraag bij enkele scholen blijkt dat de leerkrachten in de regio ook bereid zijn om te staken. Het is afwachten in welke scholen de lessen doorgaan, meestal is er wel opvang als dat niet het geval is.

In het katholiek onderwijs in Ronse plannen onder meer Sancta Maria en de kleuterafdeling van de Glorieuxschool een ludieke actie. “Zowel de kleuters als de leerkrachten van de kleuterschool zullen woensdag zwarte kledij dragen”, zegt coördinerend directeur Kathleen Tonneau over basisschool Glorieux. “Ze willen op die manier hun steun tonen naar de stakers toe en vragen meer middelen voor het onderwijs. Toch willen ze de school niet sluiten en gaan de lessen wel door. Al is het moeilijk te voorspellen waar er wel effectief gestaakt zal worden. In sommige scholen gaan volledige teams staken en dat is hun goed recht.”

Opvang

Ook in het Go!-Atheneum in Oudenaarde is het koffiedik kijken welk effect de staking zal hebben. “Leerkrachten zijn niet verplicht om door te geven of ze gaan staken, waardoor we niet precies weten hoeveel er zullen werken. Vermoedelijk zullen de lessen wel doorgaan. Indien niet, dan voorzien we in opvang”, laat de school weten.

In Zottegem komt er een stakerspiket aan het Provinciaal Technisch Instituut en het Koninklijk Atheneum. De lessen gaan er wel gewoon door. Dat is ook het geval in het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Zottegem, waar enkele leerkrachten zullen staken.

In VBS Berchem – Kwaremont in Kluisbergen staakt meer dan de helft van de leerkrachten. De niet-stakers zullen de leerlingen opvangen van 7.30 tot 12 uur.