Valse meteropnemers in Oudenaarde 05 juni 2018

De lokale politie waarschuwt voor verdachte personen die zich uitgeven als medewerkers van energiebedrijf Engie. Zo kreeg de politie gisteren meldingen van mannen die aanbelden bij burgers in de omgeving van de Martijn van Torhoutstraat in Oudenaarde met de vraag om de meterstand op te nemen. Indien men hier niet op inging, werden de mannen agressief. Vermoedelijk reden ze met een zwarte Golf. "Komen deze mannen bij je langs of zie je verdachte handelingen: aarzel niet en bel het noodnummer 101", klinkt het. "Geef indien mogelijk zoveel mogelijk kenmerken door: lengte, kledij, baard, snor, merk auto, nummerplaat,..." (TVR)