UPDATE - Vrouw aangehouden voor nachtelijke brandstichting: kinderen lagen boven te slapen toen ze huis in brand stak omdat deurwaarder zou komen “Dit is het intrieste verhaal van een jonge moeder die ten einde raad iets heel dom heeft gedaan”, zegt advocaat Lieven De Pessemier Ronny De Coster

13 november 2018

12u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde De 33-jarige vrouw, die aan de politie bekend heeft dat ze maandag haar huurwoning aan de Rozenstraat in Nukerke in brand heeft gestoken, is aangehouden op beschuldiging van brandstichting bij nacht in een bewoond pand. Toen de vrouw in de woonkamer op de gelijkvloerse verdieping een zetel in brand stak, lagen haar twee kinderen boven te slapen. “Maar ze had zeker niet de bedoeling hen iets aan te doen. Dit is het intrieste verhaal van een jonge moeder die helemaal ten einde raad iets heel dom heeft gedaan”, zegt advocaat Lieven De Pessemier.

De dertigster was maandagochtend samen met haar echtgenoot gearresteerd nadat er brand was ontstaan op de benedenverdieping van het huurhuis van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, dat het koppel betrok. Het was voor politie en brandweer snel duidelijk dat het vuur in een sociale woning was aangestoken. Een brandexpert, die door het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde was aangesteld, bevestigde dat vermoeden.

Op last van de vrederechter zou maandagochtend een deurwaarder langs komen om het gezin uit het huis te zetten. Een paar uur ervoor brak de brand uit. Ook zaterdag was de brandweer al ter plaatse moeten snellen voor een brand in dezelfde woning

Zwaar misdrijf

Bij de politie van Brakel heeft de vrouw bekend, dat zij maandagochtend rond drie uur een zetel in de woonkamer in brand had gestoken. Bijzonder bezwarend voor de vrouw is, dat op dat moment haar twee kinderen van 8 en 9 jaar op de bovenverdieping lagen te slapen. De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft de vrouw dinsdagnamiddag aangehouden op beschuldiging van brandstichting bij nacht in een bewoond pand, een van de zwaarste misdrijven in het wetboek.

Mijn cliënte geen misdadigster en wou ze haar kinderen zeker niets aan doen. Toen ze de vlammen zag, schrok ze zelf zo hard, dat ze haar kinderen is gaan halen en ze naar buiten te brengen Advocaat Lieven De Pessemier

In paniek

“Toch is mijn cliënte geen misdadigster en wou ze haar kinderen zeker niets aan doen. Toen ze de vlammen zag, schrok ze zelf zo hard, dat ze haar kinderen is gaan halen en ze naar buiten te brengen”, zegt de Zwalmse advocaat Lieven De Pessemier, die de vrouw verdedigt. “Dit is het intrieste verhaal van een vrouw die helemaal ten einde raad iets heel dom heeft gedaan. Dit gezin gaan al jaren gebukt onder het juk van schulden die zich almaar opstapelen. De aangekondigde komst van de deurwaarder maandagochtend heeft mijn cliënte in paniek doen slaan. Het is heel erg wat er is gebeurd, maar dit was radeloosheid”, zegt de advocaat.

Echtgenoot op vrije voeten

De echtgenoot van de vrouw is buiten verdenking gesteld. Uit ondervragingen is gebleken, dat hij bij de brandstichting niet betrokken was.De twee kinderen van het gezin zijn opgevangen bij hun oma.

Vrijdag verschijnt de aangehouden vrouw voor de raadkamer in Oudenaarde. Die kan beslissen om haar voorlopige aanhouding met een maand te verlengen.