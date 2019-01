UPDATE • Daarom weigert het stadsbestuur de vergunning voor de bouw van 147 woningen in Leupegem Ronny De Coster

28 januari 2019

20u22

Bron: Eigen berichtgeving 5 Oudenaarde De fel omstreden wijk ‘Vossemeren’ met 147 woonsten die een projectontwikkelaar wou bouwen in Leupegem, komt er niet: het stadsbestuur van Oudenaarde levert geen vergunning af. “We hebben problemen met de bouwdichtheid, vrezen een veel te grote impact op het verkeer dat nu al een groot probleem is in Leupegem en we zagen in deze bouwaanvraag ook te weinig bescheiden en sociale woningen”, vat burgemeester Marnic De Meulemeester samen waarom de stad het project afketst.

Tegen het plan om tussen de Watermolenstraat en de Vontstraat in Leupegem een nieuwe woonwijk in de planten, was al meteen bij het bekend raken van de plannen fel protest opgestoken. Samen met buurtbewoners had ook de partij Groen zich de zaak fel aangetrokken.

Er kwamen twee openbare onderzoeken (omdat bij het eerste een procedurefout was gemaakt) en die leverden samen meer dan tweehonderd bezwaren op.

Met spandoek naar stadhuis

Bewoners trokken zelfs met een spandoek naar het stadhuis om hun protest kracht bij te zetten. Uit de geformuleerde bezwaren puurt de stad nu argumenten om het project af te ketsen. Het Oudenaardse schepencollege heeft maandag beslist dat het geen vergunning aflevert. “We stellen ons vragen bij de vooropgestelde woondichtheid en de verenigbaarheid van zo’n wijk met de omgeving”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Verder hebben we twijfels over het aantal bouwlagen dat in de aanvraag is voorzien. Het gevolg daarvan is, dat het draagvlak in de omgeving voor dit bouwproject miniem is.”

Verkeersproblemen

Ook de mobiliteit maakt volgens het stadsbestuur dat dit grote project niet thuis hoort in Leupegem, dat nu al grote verkeersproblemen kent. “We hebben vragen en twijfels of de gemaakte mobiliteitstoets de noodzakelijk info geeft over verkeersbewegingen in de omgeving van de Watermolenstraat en in Leupegem zelf”, zegt De Meulemeester. “In Leupegem kennen we op spitsmomenten zeer druk verkeer, zeker in de omgeving van de N60, waar het voorgesteld bouwproject rechtstreeks zou aan palen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen voorziet wel de aanleg van een ventweg om de aanwezige handelszaken te ontsluiten, maar daar staat geen termijn op. Vanuit de Watermolenstraat kan er sluipverkeer ontstaan naar de Vontstraat.” De burgmeester stelt voor om samen met het AWV de globale mobiliteitsknoop in Leupegem te ontwarren. “Dat moet in een redelijke tijdspanne kunnen gebeuren”, vindt hij.

Oudenaarde Te weinig sociale woningen

Dat de stad het licht op rood zet voor de aanvragen, heeft ook te maken met de grote nood aan meer bescheiden en sociale woningen. “Die waren in dit project volgens ons te weinig voorzien”, zegt de burgemeester. De projectontwikkelaar kan tegen de beslissing van de stad wel nog beroep aantekenen bij het provinciebestuur.