UPDATE - Daar zijn plots de schilders: dan tòch een zebrapad voor de school! We zijn uiterst opgelucht: het zebrapad was niet geschrapt, maar gewoon vergeten”, reageert schoolcoördinator Ann Vancoppenolle Ronny De Coster

16 november 2018

16u58

Bron: Eigen berichtgeving 8 Oudenaarde Er was vanochtend opschudding in en rond de Freinetschool “De Vier Tuinen” in Nederename: bij de vernieuwing van het wegdek van de N46 bleek daar het zebrapad verdwenen. Fietspaden waren al geschilderd, maar een oversteekplaats leek niet voorzien. Intussen is een signalisatiebedrijf ter plaatse gesneld en is er toch een oversteekplaats geschilderd. “Ik denk dat ze ’t vergeten waren “, reageert schoolhoofd Ann Vancoppenolle opgelucht.

De vernieuwing van het wegdek van de N46 in Nederename is in haar eindfase. Gisteren hebben schilders van een signalisatiebedrijf de wegmarkeringen aangebracht.

Onder meer nabij de spoorwegbrug en ook aan de KBO-school in Ename leek deze ochtend dat er nog een zebrapad op komst was, omdat op die plaatsen is ook het fietspad onderbroken.

Maar aan de Freinetschool “De Vier Tuinen” liet niets vermoeden dat er een oversteekplaats zou komen: geen krijtlijnen en ook geen onderbreking van het fietspad.

“Het is niet te geloven”, reageerde vanochtend Ann Vancoppenolle, coördinator van de school. Enkele weken geleden voerden haar leerlingen, hun ouders en leerkrachten nog actie om een betere veiligheid te eisen aan de schoolpoort.

Na een halve dag druk telefoon- en mailverkeer tussen de school, het stadsbestuur en het -Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen kwam even over drie uur de ontknoping: voor de school arriveerde een auto van een signalistiebedrijf, waarna schilders aan de slag gingen. Voor de Freinetschool “De Vier Tuinen” ligt nu dan toch een zebrapad.

“Ik had even gevreesd dat men beslist had om het zebrapad te schrappen, maar ik denk dat het gewoon is wat ik gehoopt had: ze waren het gewoon vergeten, denk ik. We zijn allemaal alvast heel opgelucht”, besluit Vancoppenolle.

Te nat en te koud

Volgens Sylvie Syryn, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, moesten de wegmarkeerders gewoon wachten op betere weersomstandigheden om met thermoplastisch materiaal het zebrapad om het wegdek te schilderen.