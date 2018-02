United Festival trekt naar Donk MUZIEKEVENEMENT WORDT DRIEDAAGSE EN KRIJGT EIGEN CAMPING RONNY DE COSTER

06 februari 2018

02u30 0 Oudenaarde Het United Festival trekt naar de Donk in Oudenaarde. De tweede editie wordt meteen ook aanzienlijk groter dan de eerste: het muziekfestival wordt een driedaagse en er komt ook een camping bij. Bovendien schuift het evenement ook drie weken op in de kalender. "We denken op lange termijn: hier hebben we alle ruimte om te groeien", motiveert organisator Peter Decordier de verhuis.

Vorig jaar streek het United Festival neer op de verlaten site van het textielbedrijf Santens aan de Galgestraat. Hoewel er in de weken voor het festival veel heisa was over de komst van het evenement, waren er uiteindelijk geen klachten over overlast. "Er was bij de bewoners na de eerste editie zelfs een draagvlak om het festival toch opnieuw daar te laten plaatsvinden. Maar samen met de vzw Day&Night, met wie ik dit evenement organiseer, vind ik dat we toch beter verhuizen naar een plaats waar het festival nog kan groeien. De Donk is hiervoor een uitstekende plek", gelooft Decordier.





Feest in het Park

Het festival komt op het terrein te staan waar jarenlang het intussen ter ziele gegane Feest in het Park heeft plaatsgevonden.





Het festival wordt een driedaagse met meer dan 60 dj's en acts in drie tenten. Op zaterdag en zondag zijn onder meer de Nederlandse wereldsterren van Yellow Claw, Headhunterz, Jamaicaan Walshy Fire van Major Lazer en Coone van de partij. "Dit zijn acts die stuk voor stuk op de grote podia wereldwijd staan. Bovendien gaat Coone de mainstage op Tomorrowland afsluiten.





Dat dergelijke dj's naar Oudenaarde afzakken wil toch wat zeggen", bedenkt Decordier. Hij kondigt voorts nog de komst van de Nederlander Lil Kleine aan.





Daarnaast is er op zaterdag de '90's stage' met een exclusieve set van The Marshal Masters uit Duitsland, bekend van de wereldhit 'I like it loud'. Ook op zaterdag: een aparte IM:PACT-tent waar Drum&Bass centraal staan.





M.I.K.E Push

Op zondag wordt er naast de mainstage een retro house tent ingekleed met absolute headliner M.I.K.E Push.





"Om de bezoekers ten volle van de sfeer en de gezelligheid te laten genieten, voorzien we dit jaar op wandelafstand van het festival een camping waar ze vanaf vrijdag tot maandag kunnen verblijven. Ook na het festival wordt er animatie gepland", aldus Decordier.





Tenslotte verandert United ook zijn plaats op de festivalkalender: het vindt plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 april. "We hebben bewust gekozen om het festival een drietal weken later te laten plaatsvinden omdat er dan een verlengd weekend is én er toch iets meer kans is op beter weer. Bovendien is een groot dancefestival in Limburg weggevallen waardoor het voor ons makkelijker was om in dat weekend grote namen naar ons festival te lokken", legt Decordier uit.





Tot 11 februari geldt een 'early bird-actie', een vroegboekkorting dus, waarbij bezoekers kaartjes kunnen kopen aan 23 euro per dag. Een combiticket kost dan 40 euro. Er kunnen maximaal 4.000 bezoekers per dag op het festivalterrein.





Info en tickets:





www.unitedfestival.be.