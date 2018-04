United Festival aan de Donk op vrijdag al volzet 06 april 2018

Er zijn geen kaarten meer te verkrijgen voor de eerste dag van het United Festival in Oudenaarde. De tickets voor de eerste festivaldag waren gratis, maar zijn allemaal de deur uit.





Combikaarten (50 euro) voor zaterdag en zondag zijn wel nog beschikaar. Ook dagtickets voor zaterdag en zondag (28 euro) zijn nog te koop.





"Maar het gaat zeer hard qua verkoop en ook de interersse voor de camping is veel groter dan we zelf hadden gedacht. Het is immers de eerste keer dat we logies voorzien op onze events. We hadden twijfels aan de periode die niet zo evident leek zo vroeg op het jaar, maar wellicht heeft het verlengde weekend van 1 mei veel mensen kunnen overtuigen. We hebben op de camping maar 97 plaatsen meer", zegt mede-organisator Peter Decordier.





Het festival vindt plaats op vrijdag 27 april, zaterdag 28 april en zondag 29 april aan de Donk. Voor info en kaarten www.unitedfestival.be. (DCRB)