Uitspraak rond 'trage rechter' loopt alweer vertraging op Beslissing in zaak van schending beroepsgeheim verschoven naar 7 mei

Jeffrey Dujardin

28 december 2018

16u28 0 Oudenaarde De uitspraak in een zaak tegen ‘trage rechter’ Peter Van De Meulebroucke heeft weer vertraging opgelopen. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft al tweemaal de uitspraak uitgesteld. Ze staat nu gepland op 7 mei. De vroegere strafrechter uit Oudenaarde kwam in opspraak voor schending van het beroepsgeheim.

Peter Van De Meulebroucke, voormalig rechter in Oudenaarde, moest zich op 13 september voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent verantwoorden. Er liep een onderzoek van schending van het beroepsgeheim tegen hem. Verschillende gerechtelijke bronnen vertelden aan onze krant dat de man de kladversie van vonnissen, die hij nog moest uitspreken in de rechtbank, op voorhand doorspeelde aan mensen die niks te maken hadden met de zaak. Het blijft onduidelijk over welke uitspraken het gaat en aan wie de informatie gelekt is.

Zijn advocaat ging in de KI voor de vrijspraak, en vroeg ondergeschikt een opschorting van straf. Het openbaar ministerie vorderde dat de rechter moest doorverwezen worden naar het hof van beroep in Gent. Omdat Van De Meulebroucke rechter is, kan de zaak niet voor een correctionele rechtbank komen. Waardoor ze automatisch naar het hof van beroep zou gaan. Hierover heeft de KI al tweemaal een uitspraak uitgesteld.

Van De Meulebroucke zelf is al een tijdje rechter af. De tuchtrechtbank van het hof van beroep sprak op 12 juni in een arrest het ontslag van de strafrechter uit. Het lopende onderzoek voor schending van het beroepsgeheim was niet de oorzaak van zijn ontslag, wel de inefficiëntie waarvoor de rechter gekend was. De trage manier van werken was dus niet alleen een doorn in het oog van de Oudenaardse rechtbank. Het frustreerde ook verschillende parketmagistraten en advocaten.

Beschutte w erkplaats

In 2012 kwam ‘trage rechter’ Van De Meulebroucke voor het eerst in opspraak. Advocaat Jan Swennen wachtte toen al meer dan vier jaar op een uitspraak in een fraudezaak rond een lading diesel die was vermengd met sojaolie. Wettelijk gezien moest het vonnis een maand na de pleidooien volgen, maar de rechter stelde het telkens uit. “Dit bezorgt het hele korps een slechte naam, ze vragen me zelfs of ik nu in een beschutte werkplaats werk of in een rechtbank”, zei een verontwaardigde collega-magistraat toen.

Nu lijkt Peter Van De Meulebroucke zelf te ondervinden hoe het voelt als een uitspraak telkens weer naar een latere datum verschoven wordt. Bij de KI is de uitspraak in de zaak van schending van het beroepsgeheim tegen hem al tweemaal uitgesteld. Waarschijnlijk heeft het feit dat hij een rechter is er mee te maken. Op 7 mei wordt een uitspraak verwacht.