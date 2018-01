Uitgewezen Albanese familie doet nieuwe regularisatieaanvraag GEMEENTERAAD STUURT BOZE BRIEF NAAR STAATSSECRETARIS FRANCKEN RONNY DE COSTER

31 januari 2018

03u00 0 Oudenaarde "De politie maakte geen fouten en ging niet onmenselijk tewerk bij het oppakken van het Albanese gezin Kadrija in Nederename." Dat heeft de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) verklaard in de gemeenteraad. Oudenaarde stuurt wel een protestbrief naar federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Vrienden van het gezin hebben intussen een nieuwe regularisatieaanvraag ingediend om de uitwijzing alsnog tegen te houden.

Op 11 januari 2018 werd het Albanese gezin Kadrija, met drie schoolgaande kinderen, opgepakt door de politie in hun woning in Nederename. Over de manier waarop is al veel gezegd en geschreven. Onder meer de school van de kinderen en enkele jeugdverenigingen reageerden zeer verontwaardigd.





Kinderrechten

Oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) bracht de zaak ter sprake in de gemeenteraad. "KBO Oudenaarde besliste om een brief te richten aan de bevoegde ministers. Ook Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen is van oordeel dat hier kinderrechten werden geschonden. Oudenaarde moet ook protesteren en duidelijk maken dat het onaanvaardbaar is dat op ons grondgebied een loopje wordt genomen met de rechten van kinderen", nodigde Beernaert de gemeenteraad uit om een brief te sturen.





Ook Elisabeth Meuleman (Groen) herhaalde haar verontwaardiging. "Richt de brief ook maar aan de minister van Onderwijs: kinderen moeten hun schoolcarrière of op zijn minst hun schooljaar kunnen afmaken. Wordt een gezin uitgewezen, dan moeten de kinderen toch op zijn minst de kans krijgen om afscheid te nemen van hun vriendjes op school. Want ook die blijven nu getraumatiseerd achter", zegt Meuleman.





Politie niet in fout

"De protestbrief komt er", verzekerde burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld), maar dat de politie bij de arrestatie in de fout is gegaan, ontkent hij nadrukkelijk. "Onze agenten hebben de procedure gevolgd, die door Vreemdelingenzaken is voorgeschreven en zijn weldegelijk heel menselijk tewerk gegaan. Het klopt niet dat gewapende agenten die woning zijn binnengevallen: eerst hebben twee agenten in burger aangebeld om de zaak uit te leggen. Daarna kwamen hun collega's. Die droegen inderdaad een uniform én een kogelvrij vest, maar dat deden alle agenten in het kader van het toen nog geldende terreurniveau 3 in ons land", legt De Meulemeester uit. Dat de ouders en kinderen in aparte auto's zijn weggevoerd, was volgens hem de keuze van het gezin zelf.





Nieuwe aanvraag

Op initiatief van Nederenaamse vrienden van het gezin is er bij Vreemdelingenzaken intussen een nieuwe regularisatieaanvraag ingediend. "Wij herhalen het verzoek om die mensen hier te laten blijven, vooral met als argument dat vooral de kinderen hier thuis horen. Dit gezin heeft zich perfect in de gemeenschap van Nederename geïntegreerd. Het is absoluut niet aangewezen dat die kinderen worden teruggestuurd naar een land dat ze niet eens kennen", zegt Eddy De Pandelaere, de vroegere buur van het gezin.





Hij verwacht nog deze week een uitspraak. Intussen verblijft het gezin nog altijd in het doorverwijshuis in Sint-Gillis-Waas en verzorgen sympathisanten een dagelijkse taxidienst om de kinderen in Nederename en Eine naar school te laten gaan.