UIT ETEN • Restaurant Pont-Levis 18 in Oudenaarde **** Ons oordeel: niet het eethuis waar je innoverende gerechten vindt, maar waar de klassiekers met de grootste zorg bereid en geserveerd worden Ronny De Coster

05 december 2018

13u07 2 Oudenaarde Aan Tussenbruggen nabij de Schelde in Oudenaarde openden Steven Reyckaert en Michael Fleurinck twee maanden geleden Pont-Levis 18, genoemd naar de naburige hefbrug. Het duo met een rijke horeca-ervaring serveert er de Belgisch-Franse keuken. Geen poespas en frivoliteiten, maar op en top lekker gebrachte klassiekers. Steven is patron-aan-het-fornuis, terwijl Michael de zaal leidt.

Zeer veel keuze biedt de kaart niet, maar het restaurant zit aardig vol en dat schept vertrouwen.

We kiezen een aperitief van het huis (7,5 euro) met als hapje om te delen: inktvisreepjes met verse tartaar (3,5 euro). In het glas proeven we gin met een vleugje abrikoos en fruitsap: best wel lekker, maar zoeter dan wat de kelner ons had aangekondigd. Als amuse komen ook nog een lepelhapje met krabsla en een heldere bouillon op tafel: basic, maar heel smaakvol.

De kaart bevat de klassiekers als kaas- en garnaalkroketjes, zalmtartaar en scampi. Mijn partner kiest voor carpaccio (16,5 euro), terwijl ik ga voor een gerechtje van het suggestiemenu (foto): crème van foie gras, grisonvlees, krokante bodem, stukjes amandel en abrikoos en brioche (18 euro). De carpaccio is comme il faut en het bord crème van foie gras streelt ogen en tong.

Zeetong (350 gram, 29,5 euro), aangeprezen als de specialiteit van het huis, wordt afgewerkt met venusschelpjes. Zoals het een goede tong meunière betaamt, zwemt ze in de boter.

Oerdegelijk en weer perfect op smaak: de filet pur met sla en frietjes (29 euro), en champignonsaus.

Kiezen voor suggesties en specialiteiten heeft al veel lekkers op onze borden gebracht, dus zet mijn partner die strategie verder voor het dessert. De coupe Pont-Levis 18 (9 euro) is een mooi gepresenteerd bord met vanille- en amarena-ijs, amarenakersen en likeur. Voor mij mag het minder zoet. Zal ik eens testen hoe ze hier een café glacé (7,5 euro) presenteren? Lekkerder dan deze versie kan een koude koffie met een bolletje ijs niet zijn, zo blijkt uiteindelijk.

Pont-Levis 18 is niet het eethuis waar je innoverende gerechten vindt, maar waar de klassiekers met de grootste zorg bereid en geserveerd worden. Smaakvol is ook het strakke interieur.

Alles samen betalen we 156,50 euro, inclusief aperitief, een fles rosé en water. Niet echt goedkoop voor een weliswaar heerlijk diner in een hip kader.

Onze score:

Eten: 8,5/10 - Bediening: 8/10 - Comfort: 8/10

(DCRB)