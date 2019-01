UIT ETEN - Bellebroek 2 **** Ronny De Coster

09 januari 2019

08u16 0 Oudenaarde Bellebroek 2 is niet alleen de naam, maar ook het adres van het restaurant, dat Tom Regelink en Thijs Vanderhaeghen sinds begin dit jaar uitbaten in de Oudenaardse deelgemeente Nederename. Dat ze meesters aan de grill zijn, bewijzen ze.

Het Hof ter Bellebroek, een 17de-eeuwse vierkantshoeve is ingericht met een landelijk, warm interieur. 34 couverts tellen we in een ruimte die méér volk zou kunnen plaatsen, maar dat gelukkig niet doet. Bellebroek 2 profileert zich als specialist in diverse (gerijpte) vleessoorten, traag gegaarde producten en huisgerookte vis. De koks maken voor de bereiding gebruik van Oklahoma- en Green Egg-barbecues.

"Wij raden aan uw keuze puur te eten, zonder sauzen, om de smaak optimaal te beleven", staat op de kaart. Wie toch champignon-, pepersaus of verse bearnaise wil, betaalt daar 3 euro voor. Wij kiezen het suggestiemenu (58 euro), dat om de maand wijzigt.

Voor het voorgerecht komen eerst drie fijne amuses op tafel. In een kommetje heeft de kok een een stukje huisgerookte forel gelegd, waarrond de gastvrouw aan tafel een soepje van knolselder giet. Zo smaakvol als de presentatie is ook het gerechtje zelf. En dat geldt ook voor het daaropvolgend stukje traag gegaard en gelakt buikspek met een crème van erwt. Maar dé topper van dit trio wordt de gerookte zalm met zure room en limoen. Wat een smaakbom. Het doet ons watertanden voor wat nog komen gaat.

Gelakte stukjes spek keren ook terug in het voorgerecht: een coquille (foto), opgediend met een gerookte crème van zoete aardappel. Een streling voor oog en tong. De combinatie is overheerlijk en maakt dat we de kleinste restjes op ons bord wegwerken met een stukje brood, gebakken door de chef.

Hoe we de cuisson van de côte à l'os willen, wordt niet gevraagd. Want, "wij grillen ons geselecteerd vlees op de wijze van de chef", zo stond er op de kaart. De rijkelijke portie witblauw is boterzacht, heerlijk gekruid en perfect gegaard. Ze bevestigt: hier staan echte meesters aan de grill. Alleen: de bbq-aardappel had ietsje warmer gemogen.

Mijn partner kiest de cheesecake met speculoos, appel en crumble als dessert. "Lekker zonder meer", luidt haar oordeel. Mijn kaasplankje scoort véél beter dan een gemiddelde afsluiter.

We stranden op 170,50 euro. Best pittig voor een diner met twee, maar kwaliteit heeft zijn prijs. (DCRB)

Bellebroek 2, 9700 Oudenaarde • 055/21.42.44 www.bellebroek2.be.

Keuken open op maandag van 12 tot 14 uur, op donderdag en vrijdag van 12 tot 14 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, op zaterdag van 18.30 tot 20.30 uur en op zondag van 12 tot 14 uur.

Voorgerecht: €17 - €21 • Hoofdgerecht: €22 - €45

Onze beoordeling:

Eten: 9/10 • Bediening: 9/10 • Comfort: 9/10