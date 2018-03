U8 Rugby Rhinos wint nationaal toernooi in Dendermonde 22 maart 2018

02u28 0

De U8 van Rhinos Rugby Oudenaarde heeft in Dendermonde het nationaal rugbytoernooi gewonen.





Op de terreinen van de belangrijkste Vlaamse rugbyclub bevestigden de jongste Oudenaardse rugbyspelertjes zo het talent van hun groep. Onder leiding van coaches Tor Vermeersch en Belgisch rugby-international Nele Van Den Haesevelde wonnen de U8 in hun tweede seizoen elk toernooi waar ze aan deelnamen.





Volgende zaterdag, op 24 maart, organiseren de Rhinos op de rugbyterreinen aan de Rode Los in Oudenaarde zelf een groot jeugdtoernooi waaraan een tiental andere rugbyclubs deelnemen.











(DCRB)