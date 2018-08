Tweevoudig Vlaams wielerkampioen Milan Van den Haute feestelijk ontvangen in stadhuis "Ik wil nog wel eens terugkomen, maar dan als Belgisch kampioen" Ronny De Coster

24 augustus 2018

16u40 2

In het stadhuis van Oudenaarde is onlangs wielrenner Milan Van den Haute samen feestelijk gehuldigd. De jonge Oudenaardse renner van het Isorex Cycling Team in Gavere heeft er immers een opmerkelijk sterk seizoen opzitten.

Milan fietste zich tot dubbel Oost-Vlaams kampioen: zowel op de weg al bij het tijdrijden liet hij iedereen achter zich.

Sportschepen Peter Simoens (Open Vld) prees de dappere renner als een sporter met veel karakter en doorzettingsvermogen. Milan speechte ook zelf en maakte zich sterk dat hij nog wel eens naar het stadhuis terug wil, maar dan als Belgisch kampioen. Ambitieus!