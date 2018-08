Tweede wereldtitel voor Recrean Skippers in Shanghai 03 augustus 2018

Nadat zondag het meisjesteam van de Recrean Skippers het goud konden veroveren in de teamcompetitie, slaagde nu ook het demoteam er in om de wereldtitel te veroveren in Shanghai. "Een mooier geschenk hadden ze ons in dit jubileumjaar niet kunnen geven", zegt woordvoerster Mia Thienpont.





"Tijdens een demokampioenschap moet men met een team van minimum 8 skippers gedurende maximum 8 minuten zoveel mogelijk elementen van ropeskipping in een show op muziek aan het publiek tonen", legt Thienpont uit. "Het is de bedoeling om met zo weinig mogelijk fouten een zo origineel mogelijke show te brengen." Het demoteam met Janne Dewaele, Laurena Van Leeuwen, Joyce De Temmerman, Jana Janssens, Shana De Jaegher, Jilka Lauweryns, Lode D'Hollander, Kasper De Bruyn, Jens Ockerman, Matthias Hiele, Hannah De Baets en Joska Lauweryns mocht het hoogste schavot betreden om het goud in ontvangst te nemen. "De ontlading was enorm. We zijn ontzettend trots op onze skippers, die voor het eerst een wereldtitel demo mee naar huis brengen. Het is een heel sterke prestatie om na zo'n zwaar WK nog tot het einde te blijven focussen voor deze laatste wedstrijd." De Recrean Skippers starten het feestjaar waarin de club 25 jaar bestaat dus met een dubbele wereldtitel. "Een mooier geschenk konden de skippers de club niet geven", aldus Thienpont. (TVR)