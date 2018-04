Tweede podium voor meer bierfeestplezier VLAAMS FEEST OP MARKT, MUZIEK UIT JAREN 80 EN 90 OP HAM FRANK EECKHOUT

14 april 2018

02u52 0 Oudenaarde De Adriaen Brouwer Bierfeesten pakken het laatste weekend van juni uit met een tweede podium op de Ham. "Muziekliefhebbers worden dit jaar nóg meer verwend, want op het tweede podium wordt de nadruk gelegd op muziek uit de jaren 80 en 90", zegt organisator Peter Decordier.

Na een jaartje afwezigheid keren de Adriaen Brouwer Bierfeesten terug naar de Markt. "We trekken dit jaar de kaart van sfeer en gezelligheid", steekt Peter Decordier van wal. "Uiteraard komen ook bekende artiesten langs met op vrijdag 22 juni de Belgische band Yevgueni. De groep rond Klaas Delrue komt in Oudenaarde zijn jongste album 'Tijd is alles' voorstellen, en ze brengen hun vele andere bekende hits. Deze groep toont exact wat de bedoeling is van de vernieuwde Markt binnen het concept van de Bierfeesten. Tradities zijn er om in ere te houden. We zijn dan ook blij dat de verbranding van het Kelioothuisje ook dit jaar opnieuw plaatsvindt op de Markt."





De Adriaen Brouwer Bierfeesten hebben dit jaar een zeer gevarieerd muzikaal programma. "Op de Ham bestijgen Rob De Nijs en het Zesde Metaal het podium. We proberen elk jaar beter te doen en met deze namen tonen we dat we opnieuw de lat hoog leggen en een breed publiek aanspreken. Rob De Nijs viert dit jaar zijn 75ste verjaardag en brengt op de Bierfeesten al zijn grote hits. Wie nog eens wil genieten van 'Het werd Zomer', 'Banger hart' en zovele andere successen, krijgt daar nu de kans toe. Een totaal ander genre is het Zesde Metaal. De groep heeft intussen een ijzersterke livereputatie opgebouwd en haar West-Vlaamse teksten bepalen mee de unieke sound."





Hapjes

Op zaterdag 23 juni moet de Ment Party Band voor een Vlaams feestje zorgen op de Markt. Op het tweede podium op de Ham zal die dg vooral de nostalgische sfeer uit de jaren 80 en 90 centraal staan met onder meer optredens van The Confetti's en de Duits-Amerikaanse hitsensatie Snap die in de jaren 90 de ene hit na de andere scoorde. Een greep: 'Rhythm is a dancer', 'The Power', 'Cult of Snap en 'The first, the last eternity'", verklapt Decordier.





Naast de optredens is er op de Markt ook heel wat randanimatie, waarbij het Oudenaards bier centraal staat. "Het concept Beer & Food waar we dit jaar drie dagen mee uitpakken, is een culinaire aanrader. Bezoekers kunnen in een feeëriek decor rond de fontein niet alleen genieten van de Oudenaardse streekbieren, maar ook van hapjes bereid door de Oudenaardse horeca", besluit Decordier.





De Adriaen Brouwer Bierfeesten vinden dit jaar plaats op 22, 23 en 24 juni, en zijn nog steeds gratis toegankelijk.