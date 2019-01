Tweedaagse met Landelijke Cyclocrossers aan de Jagerij André Marlier

09 januari 2019

13u07

Bron: André Marlier 0

Komend weekend gaat er opnieuw een tweedaagse cyclocrosshappening door in de Oudenaardse deelgemeente Mater in samenwerking met de LRC federatie, wat staat voor Landelijke Renners en Crossers. Dit alles in een organisatie van Chris Leyman en zijn vrienden dit maal op een nieuw parcours in de omgeving van de Tissenhovemolen. Alle formaliteiten gaan door in de loods van Paul Hove, Jagerij 37. Zowel zaterdag 12 januari als zondag 13 januari komen alle leeftijdscategorieën aan bod met eerste start om 12u30 en laatste start om 15u35. In deze laatste reeks treden Tibo en Arno Leyman voor eigen volk aan.