Twee weken paasfoor op Markt PONYKRAAM NIET MEER WELKOM OP KERMIS

14 februari 2018

02u56 0 Oudenaarde De kermis keert naar de Markt terug én zal ook op het witte plein staan. "Op paasmaandag rijden de kermisattracties het plein op en ze blijven er twee weken staan", zegt schepen van Feestelijkheden John Adam (Open Vld). Voor het eerst komt er ook een zogenaamde prikkelarme kermisdag. Kermiskraam 'De Pony's' is om redenen van dierenwelzijn niet meer welkom.

De Ronde van Vlaanderen vindt dit jaar in het paasweekend plaats, aan het begin van de paasvakantie. Geen kermismolens dus in het paasweekend zelf, want dan neemt het hele wielercircus de Oudenaardse Markt in.





"De kermismolens mogen op paasmaandag de Markt op", zegt schepen van Feestelijkheden John Adam (Open Vld). Hij kan meteen een lange kermis aankondigen.





"De attracties blijven twee weken en ook twee weekends staan. En jawel: ze komen op de Markt en ook op het witte, verkeersvrije plein. We weten dat we met die ondergrond voorzichtig moeten zijn en hebben dan ook goed uitgekiend welke attracties daar op mogen zonder dat het plein beschadigd wordt. Een viskraam en een paardenmolen zijn bijvoorbeeld perfect mogelijk. Maar een frituur kan daar alvast niet en ook zware kermisattracties laten we niet op het witte plein. Die kramen krijgen een plaats aan de andere kant van de Markt, die is aangelegd in kasseien. Er komen ook kermisattracties op de kleine Markt, maar niet op de Ham en de parking aan de politie", zegt de schepen.





Geen pony's

Voor het eerst is er op de kermis in Oudenaarde geen plaats voor een ponykraam. "Om redenen van dierenwelzijn laten we niet meer toe dat pony's de hele tijd rondjes lopen in een kermiskraam", zegt Adam. Oudenaarde volgt met die maatregel het voorbeeld van verschillende andere Vlaamse steden. OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V) kondigt eveneens aan dat er op de paasfoor dit jaar ook een zogenaamd 'prikkelarm uurtje' komt.





"Dat is bedacht voor kinderen en jongeren die minder goed tegen prikkels kunnen omwille van bijvoorbeeld autisme of epilepsie. Foorkramers zullen tijdens het prikkelarm uur geen harde muziek opzetten, minder lichtjes laten flikkeren en de attracties rustiger laten draaien zodat ook die kinderen kunnen genieten van de kermis", legt Vercamer (CD&V) uit.





Primeur in de regio





Prikkelarm uur

Het prikkelarm uur vindt plaats op donderdag 5 april van 13 tot 14.30 uur. Daarna gaat de kermisnamiddag voor de kinderen met een beperking terug zijn gewone gang.





Het idee voor een prikkelarm moment op de kermis werd vorig jaar in de gemeenteraad in Oudenaarde gelanceerd door oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a). Zij reageert tevreden op het initiatief dat de stad nu neemt. "Oudenaarde is de eerste stad in de brede regio die zo'n prikkelarm moment zal organiseren. Misschien brengt die primeur zelfs extra mensen naar onze kermis", bedenkt ze.