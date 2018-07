Twee weekends strandgevoel op Ohioplein dankzij feestcomité 20 juli 2018

02u29 0

Op het Ohioplein is er dit en volgend weekend de tweede editie van het 'Strand van Eine' in pop-up Bar d'Oh. "Omdat niet iedereen op zomervakantie gaat, creëren we een kindvriendelijke bar", zegt bedenker Stijn Vandriessche. Met een wokavond het eerste weekend en een barbecue het tweede weekend is er ook telkens een activiteit. Voor de kinderen is er een springkasteel. Stijn Vandriessche kan rekenen op de medewerking van het feestcomité waar trouwens de volledige opbrengst naartoe gaat. Het staat onder meer in voor de jaarlijkse fietelstoet en het driekoningenfeest. (MAN)