Twee maanden rijverbod na aanrijding met vlucht 24 mei 2018

C.D. (44) uit Oudenaarde is in de politierechtbank veroordeeld tot twee maanden rijverbod nadat ze bij het verlaten van haar parkeerplaats in de buurt van de Fietelstraat in Eine een geparkeerd voertuig aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. Enkele buren die de aanrijding zagen gebeuren, alarmeerden de politie. Politierechter Pieter De Meyer wees op het feit dat de dame al eerdere veroordelingen opliep en was dan ook niet mild. Zo legde hij haar naast de twee maanden rijverbod ook een geldboete van 1.800 euro op. (TVR)