Twee maand lang après-ski in jägerbar midden verlaten fabriekshal Santens in Oudenaarde Ronny De Coster

02 december 2018

18u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Opmerkelijk initiatief in de verlaten Santens-fabriek aan de Galgestraat in Oudenaarde: Simon Christiaens, uitbater van het café Hanske De Krijger, heeft midden de fabriek een grote chalet gebouwd. “Twee maand lang brengen we hier de sfeer van de après-ski in een echte jägerbar”, kondigt Simon aan.

Simon is niet aan zijn proefstuk toe: afgelopen zomer liet hij een terrein naar de fabriek van Santens ombouwen tot een grote zomerbar. “Het grote succes van die bar heeft me aangezet om weer met iets nieuws en verrassends te komen”, zegt de ondernemende horeca-man.

Ongewoon is het alleszins: midden een grote, verlaten bedrijfshal van het voormalige badstoffenbedrijf Santens staat nu een houten chalet van twintig bij twaalf meter groot. Ook enkele gondels van een skilift maken deel uit van het decor.

Alle leeftijden

“Je hoeft dit jaar niet te gaan skiën om de sfeer van een après-skibar mee te maken. Wij brengen die gewoon hier in Oudenaarde”, lacht Simon.

“Ik mik op alle leeftijden. Niet alleen jongeren gaan zich hier amuseren, maar ook wie al de veertig voorbij is. Voor de laatsten is er in Oudenaarde eigenlijk niet zo veel te beleven. Daarom zal ook de muziek hier gevarieerd zijn: ambiance, maar ook hits uit de nineties en retro-muziek zal hier door de boxen komen. We gaan ook thema-avonden organiseren en voor optredens zorgen”, voorziet de initiatiefnemer van de jägerbar.

Sociale controle

De jägerbar blijft tot begin februari. Michel Van Welden, eigenaar van de Santens-fabriek, vindt het best wel leuk dat zijn pand een tijdelijke functie krijgt in afwachting van de ontwikkeling van grotere plannen die hij voor deze site koestert. “Het goed dat er hier wat leven is. Ik zie liever dit dan dat die bedrijfshallen staan te verkrotten. Dit brengt leven in de brouwerij. En ook ik vind dat Oudenaarde dat wel een beetje kan gebruiken. Doordat de chalet in de fabriekshal staat, is er ook totaal geen kans op geluidsoverlast”, bedenkt Van Welden.

De zaak is open van donderdag tot zondag in de avond, maar op zondag ook al in de namiddag. Op ander dagen kunen bedrijven de chalet afhuren voor activiteiten.