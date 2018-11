Twee jaar cel voor het stelen van een elektrische step LDO

15 november 2018

11u53 0 Oudenaarde De dief die op 21 augustus 2018 een elektrische step heeft gestolen bij de firma Beel in Oudenaarde moet twee jaar naar de cel. De man uit Doornik moet ook een boete van vierhonderd euro betalen.

H.E. klom in augustus over de poort van het bedrijf en ging aan de haal met een elektrische step. De politie kon hem nog dezelfde avond arresteren, maar toch bekende de man niet meteen. Hij verklaarde dat hij de step van iemand anders had gekregen. Later gaf hij wel toe dat hij de diefstal had gepleegd. Omdat er verschillende dossiers tegen de man lopende zijn, vorderde het Openbaar Ministerie een effectieve gevangenisstraf. De rechter heeft het Openbaar Ministerie nu gevolgd en stuurt de man twee jaar naar de cel. Hij moet ook een boete van vierhonderd euro betalen.