Twaalfde KBO-run start op Markt 29 mei 2018

Het Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde (KBO) organiseert op vrijdag 1 juni voor de twaalfde keer de KBO-run, een stratenloop in het centrum van de stad Oudenaarde.





Start en aankomst liggen dit jaar op de vernieuwde Markt. Om 18.15 uur is er de kids-run, waarbij deelnemers lopen in drie reeksen volgens leeftijd. Tussen 18 en 19 uur is er de vrije start van de sneukelwandeling, een tocht van ongeveer anderhalf uur. De lopers vertrekken om 19.30 uur voor een tocht van 3, 6 of 9 kilometer.





Inschrijven kan nog ter plaatse in de volkszaal van het stadhuis van Oudenaarde. (TVR)