Tunnel van 5 miljoen blijft scheuren LEKKENDE WANDEN VEROORZAKEN GEVAARLIJKE IJSPLEKKEN RONNY DE COSTER

23 februari 2018

02u46 0 Oudenaarde Wie bij dit vriesweer door de tunnel onder de N60 op de grens van Mullem en Zingem moet, kan maar beter opletten. Water dat uit de gebarsten betonnen wanden sijpelt, vormt er gevaarlijke ijsplekken op het wegdek. "Maar dat is niet zo abnormaal", klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen. Zingems burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen) maakt zich wél zorgen. "Wat als hier ongelukken gebeuren?", dringt zij aan.

Drie jaar geleden al stelden ingenieurs van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen vast dat het beton van de tunnel, en vooral van de keermuren naast de wegen die naar de doorsteek leiden, aan het scheuren was.





Sommige scheurtjes zijn nog miniem, maar op verschillende plaatsen zitten de barsten dwars door de bijna halve meter dikke wand, waardoor er grondwater doorsijpelt. Vriesweer maakt de openingen nog groter. Het AWV kondigde toen aan dat het zou onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de scheurende wanden en wat eraan moest worden gedaan.





"Altijd scheuren"

Drie jaar later lekt de tunnel nog steeds. "Maar eigenlijk is dat niet abnormaal: bij betonnen constructies als deze heb je altijd scheuren", zegt Sylvie Syryn, woordvoerster van het AWV. "De meeste scheuren zijn al dichtgemaakt door ze te injecteren met een product. Al blijkt er nu inderdaad nog een grote scheur in het beton te zitten, waar nog water doordringt, maar ook daarvoor is een oplossing voorzien. Nog dit voorjaar wordt ook die barst gedicht. We zullen met de aannemer de toestand van de betonnen wanden blijven in het oog houden en bijwerken waar het moet", voorziet Syryn.





Zout strooien

"Ik ben niet gelukkig met de gang van zaken en met de manier waarop AWV de problemen aanpakt", zegt Zingems burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen). "Wij hebben al meerdere keren gevraagd dat de tunnel zou hersteld worden, zodat er geen water meer op de rijweg terechtkomt. Onze recentste mail dateert van een week geleden. Nu het vriest ontstaan hier gevaarlijke toestanden. Onze technische dienst moet nu zout strooien om een situatie te verhelpen die door Wegen en Verkeer wordt veroorzaakt", bedenkt Hutsebaut.





De tunnel onder de N60 op de grens van Huise en Mullem werd gebouwd om verkeer van en naar Huise op een veilige manier de N60 te laten op- en afrijden of oversteken. De constructie is nog geen zes jaar oud: ze is eind juni 2012 in gebruik genomen en heeft ook flink wat gekost: het Vlaams Gewest investeerde bijna 5 miljoen euro in het bouwwerk.