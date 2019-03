Tuboma Cyclingteam start vijfde clubseizoen in het nieuw André Marlier

05 maart 2019

14u57

André Marlier

In de Tubomatoonzaal van hoofdsponsor Jeroen De Steur werd de nieuwe uitrusting van wielertoeristenclub Tuboma Cyclingteam voorgesteld in aanwezigheid van sportschepen Peter Simoens. Het veertienkoppige team gaat zijn vijfde seizoen in en wordt geleid door voorzitter Jurgen Callewier en secretaris Hans Deweirdt. Elke zondag starten ze om 9 uur aan De Carillon op de Markt in Oudenaarde voor een tocht van zestig kilometer. De club neemt ook aan georganiseerde tochten op zondag deel. Naast Tuboma zijn ACT en Absolut Beach de sponsors.