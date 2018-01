Trouwen op de Koppenberg SP.A-RAADSLID PLEIT VOOR HUWELIJKEN BUITEN STADHUIS RONNY DE COSTER

30 januari 2018

02u50 0 Oudenaarde Wordt het binnenkort in Oudenaarde mogelijk om ook te trouwen op een ander plaats dan in het stadhuis? "Wettelijk kan het, dus waarom zou de stad niet toelaten dat koppels voor hun trouw bijvoorbeeld kiezen voor het Liedtspark of de Donk? Zelf zou ik de Markt wel top vinden" bedenkt Dagmar Beernaert (sp.a). Schepen Carine Portois (Open Vld) wil het voorstel onderzoeken.

Om te trouwen ga je naar het gemeente- of stadhuis. Dat wil de traditie. Maar kan het ook elders? "In verschillende gemeenten kan je vandaag kiezen waar je voor de wet wil trouwen. In Lommel bijvoorbeeld kan je in openlucht trouwen op de mooiste plekjes van de stad. In Oudenaarde kan je vandaag enkel trouwen in het stadhuis. Op zich een mooie locatie natuurlijk, maar onze gemeente heeft zoveel mooie plekjes. Zou het bijvoorbeeld niet fijn zijn mochten mensen in de zomer voor de wet kunnen trouwen in het Liedtspark, waar ze elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Of een wielerkoppel dat wil trouwen op de Koppenberg? Dat moet toch kunnen", stelt gemeenteraadslid Dagmar Beernaert voor.





Wettelijk

"Voor alle duidelijkheid, ik heb geen trouwplannen", haast ze zich te zeggen. "Maar als ik de plaats mocht kiezen: neem dan maar het midden van de Markt.





"Wettelijk is dat perfect mogelijk. Sinds augustus 2009 is de gemeenteraad immers bevoegd om andere plaatsen dan het gemeentehuis aan te duiden om mensen voor de wet te trouwen. De ambtenaar van de burgerlijke stand komt dan op locatie om het koppel in de echt te verbinden. Zo kunnen koppels een heel persoonlijke toets geven aan hun trouwpartij." Schepen Carine Portois (Open Vld), bevoegd voor Burgerlijke Stand, is wat verbaasd over het voorstel.





"We hebben in Oudenaarde een van de mooiste stadhuizen van het land en mijn ervaring is, dat heel veel koppels onze schepenzaal een fantastisch decor vinden om in te trouwen. We krijgen niet zo vaak de vraag of trouwen elders kan. Het gebeurt al eens dat mensen trouwen in het ziekenhuis, maar dat gaat dan vaak om een laatste wens van een van de partners. In principe trouw je in Oudenaarde in het stadhuis en eventueel kan het in een ander gebouw. Dat zegt volgens mij de wet. Of het ook op een andere plaats kan, wil ik laten onderzoeken. Ik wijs dit voorstel niet af", besluit Portois.