Trio “De Roosjes” winnen carnavalsjumping in manège Kerselare Oudenaarde André Marlier

04 maart 2019

14u15

Bron: André Marlier

Na de proeven tellende voor het wintercriterium jumping in manège Kerselare was er de traditionele carnavalsjumping. Vijf teams waagden hun kansen en gastjurylid was Christiaan Nobels. Tot winnaar werd door presentator Wim Gilleman het team “De Roosjes” uitgeroepen die aantraden met Mégan Glorieux, Kevin Depoorter en Alexandra Van Paeme in het zadel en Enya De Pelsmaeker, Alexandra Van Pamel, Rudy Morel en Claudia Mullier als figuranten. Zij haalden het van “The Jungle Jumpers” met Jarno Demulder, Belle Verbeke en Senne Beaumont terwijl “Sentopia” met Cléo Gezles, Nathan Deschepper en Vadinio Van Schoorisse als derde eindigden.