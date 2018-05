Trekweg langs Schelde dicht voor aanleg rugbyvelden 08 mei 2018

Een aannemer is gestart met de aanleg van rugbyvelden in het gebied tussen de Schelde en de Abraham Hansschool in Oudenaarde. De werfzone strekt zich uit tot op het jaagpad langs de Schelde. Om veiligheidsredenen is de hele zone ook afgesloten voor fiets- en wandelverkeer. Doorgaand verkeer is verboden tussen de fietsersbrug en de Bergstraat. Enkel bestemmingsverkeer voor bewoners Trekweg Rechteroever (die inrijden kant Bergstraat) is toegelaten. (DCRB)