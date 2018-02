Transportbedrijf omzeilt Belgische wet met Slovaaks postbusbedrijf 27 februari 2018

Drie mannen hebben zich in de rechtbank van Oudenaarde moeten verantwoorden voor sociaalrechtelijke oplichting en lidmaatschap aan een criminele vereniging. Ze werden ervan beschuldigd via een postbusbedrijf in Slovakije de Belgische arbeidswetgeving te hebben omzeild.





K.D.S., D.M. en J.D. hadden elk hun functie als zaakvoerder, boekhouder en planner in de internationale transportsector. Dankzij een postbusbedrijf in Slovakije konden hun Oost-Europese chauffeurs rijden onder de voordeligere Slovaakse arbeidswetgeving. "Maar toch functioneerde het bedrijf vanuit Oudenaarde. Hier werden de facturen en de planning opgesteld en werkte een administratief bediende van de firma. Dat is sociaalrechtelijke oplichting met als doel een maximale winst te vergaren en de concurrenten weg te duwen", zei de arbeidsauditeur. Hij vorderde voor K.D.S., D.M. en J.D. respectievelijk drie, twee en één jaar cel. Ze riskeren ook boetes van 25.000, 10.000 en 2.500 euro.





De auditeur vorderde ook boetes tot 50.000 euro voor de bedrijven van de beklaagden en de verbeurdverklaring van meer dan drie miljoen euro. De advocaten van alle beklaagden hielden vol dat het niet om een criminele vereniging gaat en dat zowel D.M. als J.D. zich van geen kwaad bewust waren. De rechter doet uitspraak op 26 maart. (LDO)