Traditionele Sint-Pietersommegang met paarden en tractoren houdt stand 26 juli 2018

02u24 0

Met 70 paarden,10 koetsen,125 tractoren,30 vrachtwagens en een veertigtal bromfietsen en motoren kende de traditionele Sint-Pietersommegang een heropflakkering.





Het was dan ook een drukte van jewelste aan inschrijvings-en startplaats café De Knok en een zware taak voor Pol Gevaert om alles in goede banen te leiden.





KLJ Kruishoutem was met het grootste aantal tractoren aanwezig en had zelfs een kipwagen bij om alle entoesiaste bestuurders na de inschrijving én het aperitief naar hun tractoren te brengen die dichtbij de stedelijke begraafplaats geparkeerd stonden.











(MAN)