Tractor verliest wiel op rondpunt 09 mei 2018

Een tractor is gisterenavond een achterwiel verloren op het rondpunt aan tankstation Q8 in Eine. Het wiel brak tijdens het rijden af en belandde verderop in de gracht. De tractor strandde op de buitenste rijstrook van het rondpunt. De landbouwer die onderweg was met de tractor raakte niet gewond, maar was wel onder de indruk van het ongeluk. De politie kwam ter plaatse en zette de buitenste rijstrook van het rondpunt tijdelijk af. (DCRB/LDO)