Tournée Pédale daagt uit: “Zet je auto drie weken aan de kant” Ronny De Coster

12 maart 2019

18u31 0 Oudenaarde Beweging.net Oost-Vlaanderen lanceert in Oudenaarde de Oost-Vlaamse campagne ‘Tournée Pédale’ waarmee ze zoveel mogelijk mensen wil uitdagen om drie weken de auto aan de kant te zetten. Ze promoot voor de dagelijkse verplaatsingen naar het werk, de club of de winkel alternatieven als de fiets of het openbaar vervoer en ook autodelen.

“Van 6 tot 26 mei willen we iedereen op de fiets of grotere verplaatsingen laten maken met het openbaar vervoer of andere alternatieven” zegt Robbie Van Vooren, woordvoerder van Beweging.net Oost-Vlaanderen. “Met deze actie breien we een vervolg op onze succesvolle ‘AIRbezen’-campagne in 2017, waarbij we aan de hand van aardbeiplantjes de luchtkwaliteit in onze provincie hebben gemeten. Lang niet overal waren de resultaten goed. Tournée Pédale is eigenlijk een ‘call to action’ om nu ook iets te doen aan de slechte luchtkwaliteit. Daarom stellen we in plaats van die vervuilende auto een klimaatvriendelijk alternatief voor” legt Van Vooren uit.

Hangsloten aan portierklinken van auto’s

De binnenstad van Oudenaarde wordt volgende donderdag (marktdag) het decor voor de Oost-Vlaamse lanceeractie. “Vrijwilligers zullen tussen 9 u en 10 u de aan de portierklinken van de geparkeerde auto’s en fietsen een flyer in de vorm van een hangslot hangen. Daarmee willen we mensen doen nadenken over hun verplaatsingsgedrag”, voorziet Van Vooren. Deelnemers kunnen prijzen winnen: van luchtballonvaarten over fietsen tot een citytrip naar Kopenhagen.

Praktische info staat op de website www.tourneepedale.be