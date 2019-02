Tombola Kras&Win en een koopzondag moeten volk naar Oudenaardse handelszaken lokken Ronny De Coster

22 februari 2019

19u18 0 Oudenaarde De Oudenaardse handelaars zetten een nieuw charmeoffensief in om klanten naar de binnenstad te lokken. Volgende week start de derde editie van Kras & Win, een tombola met een auto als hoofdprijs. Ook een koopzondag staat op het programma.

Wie tussen 2 maart en 7 april iets koopt of verbruikt in een handelszaak in het centrum van Oudenaarde, krijgt één of meerdere krasbiljetten die kans geven op een prijs. De grootste geluksvogel wint een auto.

“Er komen maar liefst 250.000 lotjes in omloop, waarvan ruim 10% recht geeft op een prijs”, zegt Tine Ballekens, woordvoerder van de organiserende handelaarsvereniging Oudenaarde Winkelstad.

Kleurwedstrijd

“Dit is de derde editie van Kras & Win, maar niet zomaar een doorslag van de vorige twee”, benadrukt Tine. “Zo koppelen we er deze keer ook een kleurwedstrijd aan voor de kinderen. Illustrator Frakkie aka Fréderic Schepens heeft voor ons een superleuke inkleurplaat gemaakt. Die staat op de achterkant van samen acht loten en vormen zo acht genummerde puzzelstukken. Het is de bedoeling dat kinderen de niet-winnende lotjes verzamelen tot een tekening die ze dan inkleuren”, licht Tine toe.

Open op zondag

In het kader van de lenteactie organiseren de Oudenaardse handelaars ook één open zondag: alle modegerelateerde winkels zullen geopend zijn op zondag 17 maart. “Die dag zal het centrum ook helemaal in het teken staan van de fiets. Onder het motto VéLO promoten we Oudenaarde als een fietsstad. Je zal je fiets kunnen laten graveren bij de politie en elektrische fietsen uitproberen. Voor de kinderen zijn er doe-activiteiten”, kondigt Tine Ballekens aan.