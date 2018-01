Tomat verfoeit de minister 23 januari 2018

02u48 0 Oudenaarde Bij het amateurtheatergezelschap Toneel Mater (Tomat) zijn ze volop bezig met de repetities voor de komende productie.

'Foei minister', is een blijspel en vertelt het verhaal van een politicus die zijn vrouw wijsmaakt dat hij deelneemt aan een parlementaire marathonvergadering.





In werkelijkheid plant de minister een avondje met zijn maîtresse, de secreataresse van een oppositiepartij. De ontdekking van een lijk in hun poepchique hotel stuurt de plannen van de twee danig in de war. De minister wil dat het lijk discreet en zo snel mogelijk uit het hotel verdwijnt.





Doofpotoperatie

Met de hulp van zijn kabinetschef zet hij een doofpotoperatie in gang, maar het hotelpersoneel loopt steevast voor de voeten en ook andere hotelgasten duiken te pas en te onpas op. Vraag is, of het de minister lukt om een regerings- én huwelijkscrisis te vermijden.





De cast die het blijspel brengt, bestaat uit Nico Bordeaud'huy, Alan Michels, Guido Ronsse, Dirk Schaubroeck, Marijke Troffaes, Lutgarde Van Bost, Hilde Van Coppenolle, Noël Van Hulle, Hilde en Johan Van Rengen en Magda Vercamer.





De voorstellingen zijn op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari om 20 uur en op zondag 18 februari om 15 uur in het Schoolcomplex aan de Ronseweg in Leupegem.





Kaarten kosten 8 euro (7 euro voor leden van Open Doek en 1,50 euro met OK-pas). Ze zijn te reserveren per mail naar kaarten.tomat@gmail.com of (na 19 uur) telefonisch op 0496/32.92.51. (DCRB)