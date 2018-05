Tom is koning van de Sint-Sebastiaanschutters 23 mei 2018

Bij schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan was er de jaarlijkse koningsschieting op staande wip. Twee leden haalden éénmaal op 15 beurten de hoogvogel naar beneden: voorzitter Tom De Cuyper en Annie Bonne. Er volgde een afkamping en dat werd een ware uitputtingsslag want pas in de ......27ste beurt slaagde Tom er in nogmaals raak te treffen.





Voor hem is het niet de eerste koningstitel, want hij werd ook in 2001, 2005 en 2007 gekroond. Hij mag dan ook opnieuw deelnemen aan de keizerschieting van het verbond Zuid-Oost-Vlaanderen, die op de eerste zondag van juli doorgaat.





(MAN)