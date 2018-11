Tom Clement eert Leonard Cohen in De Woeker Ronny De Coster

11 november 2018

10u45 0 Oudenaarde Fans van de Canadese folksinger-songwriter, dichter en schrijver Leonard Cohen hebben om 17 november afspraak in de stedelijke cultuurzaal De Woeker. Tom Clement zingt en speelt er samen met Martha en Loes Maieu en Sofie Van Everdingen het eerste verzamelalbum Cohen.

Tom Clement was als zanger vooral actief bij The Clement Brothers, die hun countrymuziek naar zowat alle huiskamers in Vlaanderen brachten. Door zijn grote naturel en zijn eigenzinnige bindteksten zorgt Clement als frontman telkens voor de juiste stemming.

Dit keer gaat hij niet met The Clement Brothers op stap maar vroeg hij drie vrouwelijke muzikanten, Martha en Loes Maieu (Blackie & The Oohoos) en Sofie Van Everdingen (Daddy’s Darlings) om samen het eerste verzamelalbum van Leonard Cohen te performen.

Suzanne, Hallelujah en So Long, Marianne.

De Candese folksinger en songwriter Cohen had hits met onder andere Suzanne, Hallelujah en So Long, Marianne.

De Woeker kondigt het optreden aan als een intieme avond waar de beginperiode van Leonard Cohens uitzonderlijke muziek tot leven komt en waar je zowel als ontdekker, herontdekkker of jarenlange fan zal van genieten.

Het optreden vindt plaats op zaterdag 17 november om 20.30 uur in De Woeker.

Meer info: www.dewoeker.be