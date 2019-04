Toerisme Oost-Vlaanderen zoekt vrijwillige enquêteurs om fietstevredenheid in kaart te brengen Lieke D'hondt

01 april 2019

16u31 0 Oudenaarde Toerisme Oost-Vlaanderen is op zoek naar vrijwillige fietsenquêteurs voor een omvangrijk fietsonderzoek in de Vlaamse Ardennen. De enquêteurs moeten peilen naar het fietsgedrag van de fietsers, de tevredenheid en hun profiel.

Het onderzoek van Toerisme Oost-Vlaanderen kadert in het Europese Eurocyclo project dat het grensoverschrijdend fietstoerisme ondersteunt. Vrijwilligers die aan het onderzoek meewerken nemen korte enquêtes af bij de fietsers in verschillende periodes tussen april en oktober. Ze krijgen in ruil een onkostenvergoeding en kunnen indien nodig een fiets lenen.

Inschrijven kan nog tot 8 april op de website www.tov.be/nl/fietsonderzoek. Je vindt er ook meer praktische informatie.