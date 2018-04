Toch groen licht voor uitbreiding Retailpark PROVINCIE VEEGT ARGUMENTEN STAD VAN TAFEL EN LEVERT VERGUNNING AF RONNY DE COSTER

24 april 2018

02u47 0 Oudenaarde Het Retailpark N60 langs de gewestweg in Oudenaarde mag dan toch uitbreiden. Het provinciebestuur veegt de argumenten van de stad Oudenaarde van tafel en levert een vergunning af. "In september starten we met de bouw", reageert initiatiefnemer Philippe Branteghem.

Twee jaar geleden raakte in deze krant bekend dat nv Zwijnaarde, eigenaar en uitbater van het Retailpark N60 in Eine, plannen ontvouwde om het koopcentrum uit te breiden. Vandaag zijn daar op een winkeloppervlakte van 14.000 vierkante meter dertien handelszaken gevestigd. De investeerder wil het winkelcentrum uitbreiden met een derde been, zodat het complex een U-vorm krijgt. Het gaat om 5.361 vierkante meter extra winkelruimte. Om die in te vullen, heeft de nv Zwijnaarde al contracten met onder meer warenhuisketen Carrefour en kledinggigant C&A. Eerder was H&M als geïnteresseerde genoemd, maar die heeft ondertussen afgehaakt. Ook een 500 vierkante meter grote apotheek/drogisterij van Oximi zou in de voorziene uitbreiding een plaats krijgen. Het parkeerterrein, waarop nu 330 auto's kunnen staan, moet er 186 plaatsen bij krijgen. De uitbreiding gaat gepaard met een investering van 5 miljoen euro. Dat is een derde van wat het bestaande winkelcentrum heeft gekost.





Protest

Tegen de vergunningsaanvraag kwam protest. Handelaars en politieke partijen vreesden dat de concurrentie met de handelskern van Oudenaarde te groot zou worden. Ook het stadsbestuur schaarde zich achter de klagers en voerde als bijkomend argumenten aan dat het nieuwe winkelcentrum te diep snijdt in de woonzone. Ook de gestegen verkeersdruk in de straten rond het Retailpark N60 deed het Oudenaardse stadsbestuur op 27 november van vorig jaar beslissen geen stedenbouwkundige vergunning af te leveren.





Starten met bouw in september

"We hadden dat verwacht, maar krijgen in hoger beroep bij de provincie wel ons gelijk", kondigde Philippe Branteghem toen zelfverzekerd aan. Zijn voorspelling komt nu uit: de bestendige deputatie veegt de argumenten van het Oudenaarsdse stadsbestuur tegen de uitbreiding van het Retailpark N60 van tafel en levert op haar beurt toch de stedenbouwkundige vergunning af.





"We hebben door de weigering van de stad zes maanden tijd verloren en ik besef dat we nog rekening moeten houden met een eventueel beroep bij de de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar de bedoeling is dat we in september met de bouw van start gaan, zodat we de bijkomende winkels in het midden van volgend jaar kunnen openen", schetst Philippe Branteghem zijn planning.