Tip voor de krokusvakantie: met Jotie op kamp om zinkend eiland te redden Ronny De Coster

26 februari 2019

21u54 0 Oudenaarde In Jeugdcentrum Jotie in Oudenaarde kunnen kinderen van 3 tot 15 jaar tijdens de krokusvakantie deelnemen aan een avontuurlijk themakamp. Een zinkend eiland redden is de opdracht tijdens de vijfdaagse.

Midden de Grote Oceaan ligt een klein eiland: Snorkland. Voor de inwoners, het Snorkvolk, is het eiland altijd een oase van rust geweest waar ze vrij konden genieten van het mooie weer en al de troeven van het eiland. Maar het eiland is zo populair onder de toeristen dat er dag in, dag uit een massa volk aanwezig is. En niet alleen de inwoners kunnen het niet meer aan, ook het eiland begint het te begeven: het zinkt.

Zullen de inwoners het eiland drijvend kunnen houden of kiezen ze voor een leven onder water?

5 dagen

Het themakamp vindt plaats van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart in Sportcentrum Rode Los 1 in Oudenaarde.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en gebeurt via de webshop en in Jeugdcentrum Jotie (Hofstraat 14). Alleen kinderen die de volle week komen, mogen deelnemen aan deze themaweek. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers.

Kostprijs: 55 euro voor kinderen van Oudenaarde, 75 euro voor anderen. Houders van een OK-voordeelpas betalen maar 15 euro.