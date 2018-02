Tientallen bezoekers Ronde van Vlaanderen voor politierechter 06 februari 2018

02u38 0 Oudenaarde Op de politierechtbank in Oudenaarde zijn een twintigtal dossiers van snelheidsovertredingen tijdens de Ronde van Vlaanderen afgehandeld.

Ook tijdens de voorbije editie van de Ronde van Vlaanderen werden tal van snelheidscontroles uitgevoerd, waarbij 9,42 procent van de gecontroleerde bestuurders tegen de lamp liep. De recidivisten - bestuurders die tijdens de Ronde op de dag zelf of verspreid over de voorbije vijf jaar meerdere malen werden geflitst - moesten zich gisteren in de politierechtbank verantwoorden waar een themazittingsdag plaatsvond, al stuurden verschillende gedagvaarden hun kat. De 28-jarige Q. L. uit Waregem stond er terecht omdat hij twee keer werd geflitst. Zo reed hij 62 waar 50 en 81 waar maar 70 is toegelaten. Voor een dergelijke lichte overtreding zou hij normaal een minnelijke schikking in de bus krijgen, maar tijdens de Ronde gelden andere regels. Hij werd veroordeeld tot een geldboete van 240 euro, maar daar komt nog zo'n 300 euro aan kosten bij omdat hij gedagvaard werd. (TVR)