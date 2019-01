Tien gestolen beiaardklokken uit Ename ontdekt in Franse kerken: wie brengt ze terug? Ronny De Coster

20 januari 2019



Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde In zeven Franse kerken hangen klokken die werden gestolen uit de beiaard van de voormalige Abdij van Ename. Dat heeft de Franse beiaardspecialist Eric Sutter ontdekt. “Wij moeten die klokken aan Ename teruggeven”, stelt de Fransman zelf voor. “Een fantastisch idee en wie weet kunnen we de beiaard terug opbouwen en een plaats geven op de archeologische site. Maar dat wordt wel een immense opdracht. Wie wil hier zijn mee schouders onder zetten”, vraagt Guido Tack zich af.

Van de abdij van Ename zijn vandaag alleen nog de grondvesten te zien op de archeologische site, maar in de toren van dit gebouw hing ooit een uiterst waardevolle beiaard. “Het was een hemony-beiaard, vervaardigd door de in Amsterdam gevestigde Fransman Pieter Hemony, de befaamdste klokkengieter en beiaardbouwer ter wereld. Die beiaard is in 1660 gebouwd in opdracht van Antonius De Loose, de zeer vooruitstrevende abt van de Abdij van Ename”, weet Guido Tack, die over de kloosteroverste al een boek schreef.

Oorlogsbuit

“De beiaard van Ename telde oorspronkelijk zeventien klokken, maar werd later uitgebreid tot 40. Hij heeft in Ename gehangen tot rond het jaar 1800. Bij de aanhechting van de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk hebben de Fransen alle abdijen afgeschaft en namen ze alle goederen ervan in beslag. Zo zijn ook de klokken van de beiaard van Ename als oorlogsbuit verdwenen en belandden ze op verschillende locaties in Frankrijk. Dat wisten we al. Het was ook al bekend dat het klavier van de beiaard zich bevindt in de Koninklijke Beiaardschool van Mechelen”, vertelt Tack.

Dat verhaal vertelde hij ooit aan een collega die een beiaardopleiding volgt bij een Franse leraar. En zo kwam het ook aan de oren van Eric Sutter, voorzitter van de Franse verenigingen van beiaardspecialisten. Die man vond het Enaamse verhaal zo treffend dat hij op onderzoek is getrokken.

Spectaculaire ontdekking

“Zijn ontdekkingen zijn spectaculair: in minstens zeven kerken in Noord-Frankrijk hangen klokken van onze Enaamse beiaard. In de toren van de Eglise Sint-Sébastien de Saulchery in de vallei van de Marne, blijken zelfs drie klokken te hangen die de Fransen bij ons als oorlogsbuit hebben meegenomen. Ook in enkele kerken in en rond Parijs zijn klokken aangetroffen. Alles samen zijn al tien klokken herkend”, weet Guido Tack.

Terugbrengen?

De Franse beiaardspecialist doet een oproep aan de Franse overheid en kerkbesturen om die gestolen klokken terug te geven en vraagt zich af of er een genereuze mecenas te vinden is om de repatriëring van de klokken te financieren. De Fransman stelt ook voor om replica’s te maken van de klokken die niet meer terug te vinden zijn, zodat de beiaard opnieuw kan samengesteld worden.

Als ze in Frankrijk zelf het voorstel doen om die klokken terug naar Ename te brengen, moeten wij toch op zijn minst onderzoeken of dit haalbaar is Guido Tack

“Dat zou voor Ename een fantastische zaak zijn. Maar het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want naast het financiële plaatje zijn er allicht tal van praktische en mogelijk ook juridische obstakels te overwinnen. Die klokken zijn door de Franse Republiek in beslag genomen, maar door de kerkbesturen allicht aangekocht en misschien zijn ze door de Franse wetgeving ook beschermd. Dat is allemaal nog onduidelijk. Maar omdat ze in Frankrijk zelf de vraag lanceren, wil ik die ook hier in Vlaanderen bekendmaken. Daarom laat ik nu een ballonnetje op. Laat ons ten minste onderzoeken of het doenbaar is om de klokken van Ename terug naar hier te halen en misschien zelfs de beiaard weer samen te stellen. De abdij is er niet meer, maar het zou wel mogelijk zijn om op de archeologische site een houten constructie te bouwen en daarin de beiaard op te hangen. Stel je voor dat de klanken van de beiaard hier weer over het dorp zouden klinken. Het klinkt prestigieus, maar ik vind dat we dit op zijn minst moeten proberen”, besluit Guido Tack.