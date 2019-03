Tien deelnemers aan enquête over Retailpark N60 wonnen een elektrische fiets Ronny De Coster

03 maart 2019

Het Retailpark N60 in Eine heeft tien elektrische fietsen uitgedeeld. Projectontwikkelaar nv Abli, die de shoppingcenter tegen de zin van het stadsbestuur wil uitbreiden, had daarover een enquête gevoerd. Deelnemers aan die rondvraag maakten kans om een elektrische fiets te winnen. De tien gelukkigen mochten hun tweewieler in het Retailpark N60 ophalen.