Theatertournee Valle Arriba levert meer dan 18.000 euro op voor Give us a Break Ronny De Coster

23 december 2018

19u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde “Valle Arriba”, de theatertoer van het gelegenheidsgezelschap “Kleine Ka” heeft maar liefst 18.111,61 euro opgebracht voor het goede doel.

De theatergroep onder leiding van de Einse regisseur Eric Meirhaeghe heeft de voorbije maanden opgetreden in voornamelijk kleine zalen in de Vlaamse Ardennen en wijde omgeving. “Het was mij een fantastische ervaring om de voorbije maanden omringd te mogen worden door een enthousiast en gedreven team. Negen buitengewone mensen met een heel groot hart voor wie geen inspanning teveel was, hebben dit mogelijk gemaakt. Ik ben ze enorm dankbaar”, zegt Meirhaeghe.

De opbrengst van de theatertournee gaat naar de vzw “Give us a break”, een organisatie die in Oudenaarde vakantieopvang organiseert voor kinderen met een beperking.