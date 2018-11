Theater Stam brengt publiek naar Vergeten Straat van Louis Paul Boon Grauw verhaal is te vergelijken met Helaasheid der Dingen van Dimitri Verhulst Ronny De Coster

07 november 2018

15u42 10 Oudenaarde Bij het Oudenaardse Theater Stam gaat vrijdag de nieuwe productie in première. De vijftienkoppige cast speelt ‘Vergeten straat’, een grauw verhaal van Louis Paul Boon.

“Centraal in het verhaal staat Roza, een figuur die terugblikt op haar jeugd in de Vergeten Straat. Het valt een beetje te vergelijken met De Helaasheid Der Dingen van die andere illustere Aalstenaar: Dimitri Verhulst”, zegt Domien Van Der Meiren, die het stuk regisseert.

“Het is een terugblik op een verloren gewaande jeugd met veel mededogen maar ook met diepgewortelde haat, frustratie en diep intens verdriet. Roza kan niet aarden in het utopische paradijs van haar vader Koelie. Als kind al is ze van de wereld afgesloten en verprutst, terwijl in haar een onbevredigbaar verlangen woekert dat algauw omslaat in een allesvernietigende drift”, vertelt Van Der Meiren.

“Deze bewerking van het boek Vergeten Straat (1944) is geen volledige weergave van het werk van de jonge Louis Paul Boon. Met onze bewerking willen we vooral elementen naar voren schuiven die aan de basis liggen van zowel de opbouw als het verval van deze kleine gemeenschap, waarin mensen tot samenleven gedwongen zijn” legt de regisseur uit.

15 acteurs

De cast bestaat uit Cornelis Blommaert, Marie Boullart, Koen Browaeys, Grégoire De Bruyne, Alice D’hondt, Rudy Degryse, Erna De Voet, Guy Elyn, Katrien Meysman, Alan Michels, Brigitte Moerman, Francis Penninck, Emma Van Der Bracht, Simon Van Gansbeke, en Sandy Vermeulen

Zij spelen Vergeten straat acht keer. De première is op vrijdag 9 november. De andere voorstellingen zijn op 10, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 november, telkens om 20 uur in het Schoolcomplex in Leupegem.

Kaarten (12 euro voor volwassenen, 11 euro voor leden van Open Doek en 1,5 euro voor wie een OK-pas heeft) zijn te reserveren op het telefoonnummer 0495/ 64 42 88 en de website www.theaterstam.be. Daar kan je zelf je plaats kiezen.