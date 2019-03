The Outsider opent in mei Lake House met dakterras dat uitkijkt over de Donk Ronny De Coster

18 maart 2019

09u48 5 Oudenaarde Aan de Donkvijver in Oudenaarde bouwt eventorganisator The Outsider het Lake House met daarin sportvoorzieningen, een polyvalente ruimte, feest- en vergaderzalen. Op het dak van de nieuwbouw komt een bar met zicht op het water. “Almaar meer volk zoekt aan de Donk ontspanning. We moeten hun comfort blijven garanderen”, klinkt het bij The Outsider, dat hier 700.000 euro investeert.

Sinds The Outsider elf jaar geleden neerstreek aan de oevers van de Donkvijver in Bevere, heeft de evenementenorganisator er al een aanzienlijke infrastructuur met een groot aanbod aan sportieve activiteiten uitgebouwd voor scholen, bedrijven en vriendengroepen. Meest opvallend is de grote klimtoren The Blue Diamond, die samen met onder meer een blotevoetenpad, een moerasparcours en speleotempel deel uitmaakt van het avonturenpark The Seven Summits. The Outside bouwde ook een waterskikabelbaan,

Roompot

“Vorig jaar lokte het avonturenpark 9.000 bezoekers. Ook de waterskikabelbaan is met 11.000 gebruikers een succesnummer. We hadden ook 8.800 overnachtingen en 14.300 leerlingen kwamen hier op sportklas”, becijfert Hendrik Vandemarliere, zaakvoerder van The Outsider.

Vorige week raakte bekend, dat The Outsider ook een rol zal spelen bij de ontwikkeling van het “Resort Flemish Ardennes Oudenaarde”, het vakantiepark dat de Nederlandse vakantieorganisator Roompot er gaat bouwen. Roompot rekent op The Outsider voor de organisatie van activiteiten voor zijn gasten.

Sportieve en avontuurlijke feestjes

Dat er al maar meer volk op en rond de Donkvijver ontspanning zoekt, maakt dat de accommodatie The Outsider te klein is geworden. “We moeten uitbreiden om onze bezoekers het nodige comfort te kunnen bieden”, zegt Arthur Provoost. Hij wordt de uitbater van het zogenaamde Lake House, dat The Outsider aan het bouwen is.

“In deze nieuwbouw komen niet alleen sportvoorzieningen en een polyvalente ruimte. We voorzien ook een feestzaal waarin onder meer bedrijfs- en familiefeestjes kunnen plaatsvinden. Die worden eventueel gekoppeld aan een of andere sportieve of avontuurlijke activiteit, zodat de gasten niet de hele namiddag aan de tafel zitten. Bovenop The Lake House komt een groot dakterras, vanwaar je uitkijkt op de Donkvijver”, zegt Arthur.

Met de bouw van The Lake House is een investering van 700.000 euro gemoeid. De opening van de nieuwbouw is gepland in mei.